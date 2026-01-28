Coppa del Mondo di sci oggi lo slalom di Schladming sulla Planai | dove seguirla in diretta

Oggi a Schladming si corre lo slalom speciale sulla pista Planai. È l’ultima gara prima di Milano Cortina 2026 e attira molti appassionati. La competizione si svolge sulla celebre pista, con i migliori atleti pronti a sfidarsi tra i pali stretti. La giornata promette emozioni e sfide intense, con gli occhi puntati sui big dello sci alpino.

Ultima sfida tra i pali stretti prima di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la Coppa del Mondo maschile fa tappa a Schladming con lo slalom speciale sulla celebre pista Planai, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La gara rappresenta l'ultimo slalom prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e chiude il weekend austriaco dopo il gigante in notturna disputato ieri. Il gigante: Meillard vince, primo podio per Cannaferina. Nella prova tra le porte larghe, il successo è andato allo svizzero Loic Meillard, che ha preceduto Lucas Pinheiro Braathen, secondo, e il francese Alban Elezi Cannaferina, autore del primo podio in carriera.

