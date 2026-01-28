Convegno e nuove panchine | a Gandino rivive la seggiovia del Farno

Gandino ha riaperto le porte alla storia e al futuro con un convegno e l’installazione di nuove panchine. Venerdì e sabato, i cittadini si sono riuniti per parlare della vecchia seggiovia del Monte Farno, un simbolo del passato che ora si collega a progetti di rilancio. Durante l’evento, si sono alternati interventi e discussioni, mentre le panchine nuove invitano le persone a fermarsi e riflettere. La giornata ha unito generazioni diverse, tutte attente a mantenere vivo il ricordo di quella che fu una parte importante

Gandino. Un doppio appuntamento, fra memoria e futuro, per unire progetti e generazioni. Venerdì 30 e sabato 31 gennaio Gandino dedica due importanti momenti al Progetto Seggiovia del Monte Farno, parte dell’iniziativa Memorie di Ferro del progetto ALTe – Alpine Leisure Transformation. La memoria dello storico impianto, dismesso ormai da cinquant’anni, è diventata occasione nel corso del 2025 per guardare al futuro e ripensare gli spazi della comunità. Il progetto “ Terre Alte ”, promosso dall’ Università di Bergamo con il supporto della Fondazione Cariplo, il partenariato della Provincia di Bergamo e il Comune di Gandino, si propone di studiare le trasformazioni della montagna e, in particolare, delle aree sciistiche dismesse.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Gandino Farno

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gandino Farno

Convegno e nuove panchine: a Gandino rivive la seggiovia del FarnoProgetto Terre Alte il caso studio di Gandino; venerdì 30 e sabato 31 gennaio due appuntamenti dedicati alla montagna che cambia, tra passato, presente e futuro ... bergamonews.it

Castel Maggiore rinnova parchi e arredi urbani con tavoli, panchine e rastrelliere: 100mila euro investitiA Castel Maggiore proseguono i lavori nei parchi con oltre 100.000 euro per panchine, tavoli e rastrelliere, migliorando l’accesso e la fruibilità degli spazi pubblici. gazzettadibologna.it

Siamo lieti di invitarvi al convegno che esplorerà le nuove sfide e le direzioni strategiche del settore agroalimentare. Un momento di confronto fondamentale tra istituzioni, accademia e mondo della comunicazione. Quando: 3 febbraio 2026, ore 11.00 Dov - facebook.com facebook

La deontologia tra tradizione e nuove sfide informatica: notai a convegno a Parma x.com