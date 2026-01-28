Contrattazione pubblica 2022-2024 chiusa | aumenti al 3,2% per la scuola al 7,2% per i ministeri Vacanza contrattuale scende a 31 mesi nel pubblico impiego

La contrattazione pubblica tra il 2022 e il 2024 si è chiusa con alcune novità. Gli stipendi nel settore pubblico aumentano del 3,2% per la scuola e del 7,2% per i ministeri. La vacanza contrattuale si riduce a 31 mesi, un dato che interessa circa 2,6 milioni di dipendenti. La contrattazione collettiva di livello nazionale continua a regolare i rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Il settore pubblico conta al 30 novembre 2025 un totale di 2.600.934 dipendenti pubblici contrattualizzati coperti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. La relazione annuale "Contrattazione collettiva e lavoro pubblico", approvata dall'assemblea del CNEL, evidenzia che a questi si aggiungono 493.424 dipendenti ai quali si applicano accordi sindacali e 84.943 professionisti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il 2025 si caratterizza come un anno di intensa attività delle relazioni industriali, con dieci rinnovi contrattuali definitivi depositati nell'archivio del CNEL entro il 30 novembre.

