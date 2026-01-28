Contenzioso di Carnevale il Bacanal non cede e il Tar rinvia la decisione Ugolini | Venerdì Gnocolar a rischio

Oggi il Tar di Venezia ha ascoltato le ragioni del Comitato Bacanal del Gnoco, che ha presentato un ricorso contro il Comune di Verona. La decisione sulla disputa, che riguarda il tradizionale evento di Carnevale, è stata rinviata. Ugolini, uno dei rappresentanti del Comitato, ha avvertito:

Si è svolta oggi, mercoledì 28 gennaio, davanti alla sezione prima del Tar di Venezia, l'udienza relativa al ricorso presentato dal Comitato Bacanal del Gnoco contro il Comune di Verona. Al centro del contenzioso c'è la determinazione adottata dalla giunta comunale il 23 dicembre 2025, con la quale l'amministrazione ha autorizzato lo svolgimento della grande sfilata del "Venardi Gnocolar" del prossimo 13 febbraio affidandone l'organizzazione al Comitato Festa della Renga. Secondo quanto riferito dal Comune, il Comitato Bacanal del Gnoco ha chiesto al giudice amministrativo la sospensione dell'efficacia dell'atto e il suo successivo annullamento, rivendicando una sorta di «esclusiva» nell'organizzazione della storica sfilata di Carnevale.

