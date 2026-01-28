Conte vuole togliersi di dosso quest’aura di sfortuna che c’è sul Napoli con mezza squadra fuori per infortunio
Questa sera il Napoli si gioca la qualificazione in Champions contro il Chelsea. Conte, che ha lasciato il club, cerca di scrollarsi di dosso l’immagine di sfortuna che si è creata intorno alla squadra, anche con metà formazione fuori per infortunio. È una serata decisiva, e il tecnico ha voglia di dimostrare che i problemi non sono solo colpa della malasorte, ma che il Napoli può fare la sua partita.
È la serata del dentro-fuori, il Napoli si gioca la Champions contro il Chelsea la squadra che ha vinto la sua ultima Premier con Antonio Conte in panchina. Leggi: Athletic celebra Conte: l’ultimo a vincere la Premier col Chelsea, la gente dimentica che c’erano già Guardiola e Klopp Ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Il Chelsea è stato forse il punto più alto della carriera di Conte, lo prese decimo in classifica, vinse la Premier. Chiuse a 93 punti con 30 vittorie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Jacomuzzi sul Napoli: “Conte vuole giocatori pronti e non da formare, vuole vincere subito!”
Oriali: «Mou e Conte sanno caratterizzare le proprie squadre sino conquistarne l’anima»
In vista della sfida di Champions tra Napoli e Benfica, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Oriali, che analizza le qualità dei due allenatori, Mourinho e Conte.
L'espulsione di Conte, l'intervento di Rrahmani: tutto quello che è successo sul rigore per l'Inter
Argomenti discussi: Conte contro Tajani: Vuole togliere le indagini ai pm? Lo diceva già Berlusconi: i politici vogliono proteggere se stessi; Juventus-Napoli 3-0, 5 verità: Spalletti vola, Conte soccombe; Calamai provoca: Conte è un fattore o un problema per questo Napoli?; Doveva tornare alla Juve: il rimpianto di Antonio Conte (e forse pure di De Laurentiis).
Napoli, tutti i problemi di Conte: gli infortuni«Non ci sono alibi» ha ripetuto più volte Antonio Conte dopo il pareggio in Champions League a Copenaghen. E ha ragione. Ma, come aveva spiegato anche McTominay dopo il pari contro l’Inter a Milano: p ... ilnapolionline.com
“Ci vuole rispetto!”: Conte attacca Spalletti in conferenza alla vigilia del Chelsea: “La sua frase è stata infelice” Antonio Conte si scalda quando gli riportano che, post Juve–Napoli, Spalletti ha parlato di “ex Campioni d’Italia”. Conte rilancia: “Dispiace se - facebook.com facebook
Auriemma: "Lang e Lucca epurati per il carattere! Conte vuole uno più malleabile..." x.com
