Conte | Stasera gara cruciale nonostante l’emergenza nessuno ci domina
Antonio Conte si prepara alla partita di questa sera contro il Chelsea. A poche ore dal fischio d’inizio, il tecnico del Napoli ribadisce la determinazione della squadra, nonostante le difficoltà legate all’emergenza. “Stasera è una gara cruciale”, ha detto Conte, che assicura: “Nessuno ci domina, lotteremo fino alla fine”. La squadra si presenta compatta e pronta a dare il massimo, anche senza pensare troppo alle avversarie.
Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni a poche ore dal match contro il Chelsea al Maradona. “Napoli-Chelsea come una finale?Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe bensì i campioni del Mondiale per Club. Conosco bene il Chelsea come club, ho lavorato due anni avendo avuto anche il piacere di vincere una premier ed una FA Cup. Loro investono ogni anno e vogliono crescere, vogliono diventare gli antagonisti di Arsenal, Manchester City, Liverpool e le altre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Conte Napoli
Conte non ci crede, fuori anche McTominay: emergenza totale Napoli
Genoa Atalanta, Palladino nel post gara: «Queste partite ci danno l’entusiasmo. Complimenti al Genoa: nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto»
Ultime notizie su Conte Napoli
Conte: Stasera gara cruciale, nonostante l’emergenza nessuno ci dominaForzAzzurri.net - Le parole del tecnico azzurro a poche ore dal match contro il Chelsea. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune ... forzazzurri.net
Conte sconfortato: Situazione infortuni al Napoli è surreale. Poi la battuta amara su GiovaneLa Juventus si impone 3-0 sul Napoli di Conte nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ora il club partenopeo è a nove lunghezze dall'Inter capolista e con i bianconeri appena dietro, di ... msn.com
#NapoliChelsea il probabile 11 iniziale che schiererà Conte stasera, di la tua… @sscnapoli24h - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.