Antonio Conte si prepara alla partita di questa sera contro il Chelsea. A poche ore dal fischio d’inizio, il tecnico del Napoli ribadisce la determinazione della squadra, nonostante le difficoltà legate all’emergenza. “Stasera è una gara cruciale”, ha detto Conte, che assicura: “Nessuno ci domina, lotteremo fino alla fine”. La squadra si presenta compatta e pronta a dare il massimo, anche senza pensare troppo alle avversarie.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni a poche ore dal match contro il Chelsea al Maradona. “Napoli-Chelsea come una finale?Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe bensì i campioni del Mondiale per Club. Conosco bene il Chelsea come club, ho lavorato due anni avendo avuto anche il piacere di vincere una premier ed una FA Cup. Loro investono ogni anno e vogliono crescere, vogliono diventare gli antagonisti di Arsenal, Manchester City, Liverpool e le altre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Stasera gara cruciale, nonostante l’emergenza nessuno ci domina”

Approfondimenti su Conte Napoli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Napoli

Conte: Stasera gara cruciale, nonostante l’emergenza nessuno ci dominaForzAzzurri.net - Le parole del tecnico azzurro a poche ore dal match contro il Chelsea. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune ... forzazzurri.net

Conte sconfortato: Situazione infortuni al Napoli è surreale. Poi la battuta amara su GiovaneLa Juventus si impone 3-0 sul Napoli di Conte nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ora il club partenopeo è a nove lunghezze dall'Inter capolista e con i bianconeri appena dietro, di ... msn.com

#NapoliChelsea il probabile 11 iniziale che schiererà Conte stasera, di la tua… @sscnapoli24h - facebook.com facebook