Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una sfida molto attesa. Il giornalista del Telegraph, Matt Law, ha raccontato di aver passato una giornata con il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, intervistandolo a febbraio. Law descrive Conte come uno dei tecnici più intransigenti, ma anche come una persona molto piacevole da avere accanto. La partita promette di essere interessante, anche grazie alla personalità forte e alla determinazione dell’allenatore italiano.

Il giornalista Matt Law aveva intervistato il tecnico del Napoli Antonio Conte nel febbraio 2024. In occasione del match di questa sera tra gli azzurri e il Chelsea, Law ha descritto la giornata passata con l'allenatore. Sul Telegraph ha scritto: Il tecnico del Napoli è considerato uno degli allenatori più intransigenti dell'era moderna. Una reputazione da vincente e un atteggiamento duro nei confronti di chiunque si discosti dalle sue idee. Come persona, è molto diverso; un padre di famiglia che non ha un grande entourage e uno che è ossessionato dal gioco.

© Ilnapolista.it - Conte raccontato dal Telegraph: “è uno dei tecnici più intransigenti, ma come uomo è un’ottima compagnia”

