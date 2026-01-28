Nel primo tempo, Antonio Conte conferma la formazione che ha perso contro la Juventus. L’unica novità è l’ingresso di Olivera, ma la squadra non cambia volto. Le scelte di partenza restano le stesse, e i tifosi si aspettano una reazione diversa, anche se i fatti sembrano indicare il contrario.

Squadra che perde non si cambia. Non può fare altrimenti Antonio Conte, non può che confermare la squadra che ha perso 3-0 in casa della Juventus ( qui le parole di Conte: «Con la Juventus risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente, non c’è una squadra che ci ha dominato quest’anno» ). L’unica novità è sugli esterni, Olivera a sinistra e Spinazzola a destra. Quindi Gutierrez in panchina, come Beukema. Tutta bocciata la campagna acquisti del Napoli. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Per quel che riguarda la for­ma­zione pronta a sfi­dare il Chel­sea dal primo minuto, dice­vamo, sarà sol­tanto uno il volto nuovo rispetto a quella che dome­nica ha comin­ciato la par­tita con la Juven­tus allo Sta­dium: Oli­vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non può cambiare formazione, conferma chi ha perso contro la Juve: la sola novità è Olivera

In vista della sfida tra Napoli e Juventus, le ultime novità sugli infortunati partenopei offrono segnali positivi.

