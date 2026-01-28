Conte | Ci tagliamo gli stipendi destineremo un milione di euro per chi è stato danneggiato dal ciclone
Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito si taglierà gli stipendi per destinare un milione di euro alle famiglie e alle imprese colpite dal maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è aiutare chi ha subito danni a causa del ciclone, senza passare per lunghe procedure o promesse vuote. La cifra sarà immediatamente disponibile per chi ha bisogno di ripartire.
La proposta dovrà prima passare dal voto degli iscritti. Così il leader pentastellato in un video: "Ma il Governo usi i soldi che vuole dirottare per quel progetto faraonico del Ponte sullo Stretto, che ormai è miseramente fallito. Ci sono famiglie che stanno soffrendo in Sicilia. Hanno fatto sacrifici per una vita e si ritrovano senza niente" Il Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader Giuseppe Conte: "Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto".🔗 Leggi su Palermotoday.it
Conte: "Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l'emergenza maltempo"
Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito ha deciso di destinare un milione di euro, ricavato dai tagli agli stipendi dei parlamentari, per aiutare le zone colpite dall’emergenza maltempo.
Conte: "Daremo 1 milione di euro alle famiglie di Niscemi e colpite dal maltempo, ci siamo tagliati lo stipendio"
Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia che verranno destinati un milione di euro alle famiglie di Niscemi e alle imprese colpite dal maltempo.
