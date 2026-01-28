Conte | Abbiamo tredici giocatori di movimento stasera Ma siamo campioni d’Italia non dimentichiamolo

Antonio Conte si presenta ai microfoni di Prime Video prima della partita tra Napoli e Chelsea. L’allenatore ribadisce che in campo ci saranno tredici giocatori di movimento e ricorda che sono ancora campioni d’Italia. Tra i presenti, Marchisio, Llorente e Seedorf.

Antonio Conte ai microfoni di Prime Video prima di Napoli-Chelsea. Ci sono Marchisio, Llorente e Seedorf. «Non è mai semplice quando arrivi a giocarti la qualificazione all’ultima giornata Abbiamo sprecato una chance importante a Copenaghen, noi oggi ce la vedremo contro una squadra molto molto forte, hanno vinto il Mondiale per club. Noi abbiamo tante assenze. L’ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Queste partite sono opportunità per misurarci contro squadre di questo livello. Dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire dal campo a testa alta, nella speranza che ci sia un buon risultato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli Milan 2-0, Conte elimina Allegri: i campioni d’Italia in carica la prima finalista della Supercoppa Italiana. Cosa è successo stasera

Napoli di Conte si impone con un netto 2-0 sul Milan di Allegri, consolidando la sua corsa verso la finale della Supercoppa Italiana.

Borrelli (preparatore Gasperini) svela: «Abbiamo cominciato insieme a Crotone, poi ci siamo ritrovati a Bergamo. Crescita giocatori? Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini»

