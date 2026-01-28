Consiglio d’Europa | inserita a sorpresa l’audizione di Albanese FdI chiede la cancellazione

La Commissione Affari sociali del Consiglio d’Europa ha cambiato all’ultimo minuto il programma della prossima sessione. Durante il giorno della memoria della Shoah, hanno deciso di ascoltare Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. La scelta ha sorpreso molti, anche perché al suo posto doveva esserci Celine Galli, medico. Fratelli d’Italia chiede ora di cancellare l’audizione.

Non è passato inosservato il “mini-blitz” della Commissione Affari sociali del Consiglio d’Europa, che ieri, proprio nel giorno dedicato alla memoria delle vittime della Shoah, ha modificato l’ordine del giorno delle riunioni in programma nella prossima sessione, aggiungendo l’audizione di Francesca Albanese, United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967, al posto di Celine Galli della Medical Doctor. Fratelli d’Italia ha subito notato ‘l’operazione’ e ha portato il tema all’attenzione del Consiglio e dell’opinione pubblica, con una lettera firmata da Elisabetta Gardini, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa per chiedere “in modo chiaro e diretto, di riconsiderare l’invito e di valutarne la cancellazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Consiglio d’Europa: inserita a sorpresa l’audizione di Albanese. FdI chiede la cancellazione Approfondimenti su Consiglio Europa Albanese Cittadinanza onoraria ad Albanese, Prodi chiede la revoca: “Bologna non perseveri”. Il sindaco: “Rispettare le decisioni del Consiglio comunale” Finanziamenti ad Hamas, scontro in Consiglio comunale. FdI chiede chiarimenti a Funaro In un contesto di crescente attenzione, il Consiglio comunale si confronta sulla questione dei presunti finanziamenti a Hamas, con una richiesta di chiarimenti rivolta all’assessore Funaro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Consiglio Europa Albanese Argomenti discussi: Groenlandia, vertice Ue straordinario: difenderemo i nostri interessi; Strasburgo in camper, cerniera d’Europa da visitare anche in bici; Salvini invoca lo scudo. Ma non sarà nel decreto; Domanda del Kosovo al Consiglio d'Europa, il deputato tedesco Abraham chiede che venga inserita nell'ordine del giorno. Consiglio d’Europa, Battistoni: Buon lavoro a Bergamini, incarico che valorizza Forza ItaliaCongratulazioni e auguri di buon lavoro a Deborah Bergamini, eletta vicepresidente della Commissione Affari Politici e della Democrazia del Consiglio d'Europa. Il suo intenso lavoro per la promozione ... newtuscia.it Parole fortissime quelle della Presidente Maia Sandu all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa per richiamare l’urgenza di contrastare l’aggressione russa all’Europa. Ha parlato di due guerre in atto, entrambe gravissime. La guerra militare che sta - facebook.com facebook Le più vive congratulazioni al Sen. @MarcoScurria e all'On. Elisabetta @EGardini per le recenti nomine presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Un'altra ottima affermazione dell'Italia. "Procaccini (FdI), 'auguri a Gardini e Scurria per nomine a x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.