Consigliera Pd si dimette per fare spazio a FdI pioggia di critiche | Voto popolare ribaltato

Una consigliera del Pd si dimette per favorire l’ingresso di un esponente di FdI. La decisione ha scatenato una serie di polemiche e accuse di “ribaltamento del voto popolare”. La vicenda ha trasformato un semplice passaggio amministrativo in un vero e proprio caos politico, con commenti duri da entrambe le parti.

Non sono tardate ad arrivare le critiche da parte di opposizione ma anche di gruppi di maggioranza sul nuovo assetto amministrativo del comune di San Pietro Vernotico SAN PIETRO VERNOTICO – Quello che doveva essere un normale passaggio amministrativo si è trasformato, secondo le opposizioni e parte della stessa maggioranza, in un vero e proprio "teatrino politico". Non sono tardate ad arrivare le critiche da parte di opposizione ma anche di gruppi di maggioranza sul nuovo assetto amministrativo del comune di San Pietro Vernotico, guidato da Maria Lucia Argentieri. Dopo un susseguirsi di dimissioni definite “strategiche” e una verifica politica è stata varata la nuova giunta (qui l'articolo) che, però, solleva pesanti interrogativi sulla trasparenza e sulla coerenza del mandato elettorale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

