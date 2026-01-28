Oggi al Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito (CEPOLISPE) è stato consegnato il nuovo veicolo corazzato Lynx all’Esercito Italiano. La consegna segna un passo avanti per rafforzare le unità di veicoli pesanti della Forza Armata, pronti a migliorare le capacità operative sul campo.

Presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito (CEPOLISPE) si è svolta la consegna del veicolo corazzato Lynx all’Esercito Italiano, destinato a rafforzare, in prospettiva, le unità della componente pesante della Forza Armata. All’evento hanno partecipato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, l’Amministratore Delegato di Leonardo Roberto Cingolani, il responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall Björn Bernhard, l’Amministratore Delegato della Joint Venture Laurent Sissmann, e il Presidente Esecutivo David Hoeder. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Consegnato all’Esercito il veicolo corazzato «Lynx»

