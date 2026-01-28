Congedo parentale fino ai 14 anni dei figli | operative le nuove regole

Con le nuove regole appena entrate in vigore, i genitori italiani avranno più tempo per stare con i figli. La Legge di Bilancio 2026 ha ampliato il diritto di assentarsi dal lavoro fino ai 14 anni dei bambini. Ora, i genitori potranno chiedere il congedo parentale più a lungo, senza perdere il posto di lavoro. La misura mira a sostenere le famiglie e a dare più spazio alla crescita dei figli.

Le nuove regole sul congedo parentale sono ufficialmente partite. La Legge di Bilancio 2026 ha ampliato i diritti dei genitori, estendendo il diritto dei lavoratori dipendenti ad assentarsi dal lavoro per congedo, fino ai 14 anni dei figli. Ed ora l'Inps ha aperto all'invio delle domande. La modifica al Testo Unico su maternità e paternità amplia la tutela della genitorialità e introduce maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di cura dei figli. Congedo parentale, si cambia: cosa prevede la legge di Bilancio 2026. La novità principale riguarda l'età dei figli entro cui è possibile fruire del congedo parentale.

