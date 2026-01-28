Condono stop alla proposta di Vietri Patriarca e Zinzi | giudicata inammissibile

La proposta di riaprire il condono edilizio del 2003 è stata bocciata. La maggioranza ha deciso di non portare avanti il blitz che avrebbe riaperto la strada a nuove sanatorie. La proposta è stata giudicata inammissibile e il tema resta ancora in standby. Nessun passo avanti, almeno per ora.

Tempo di lettura: < 1 minuto Salta il blitz della maggioranza per riaprire il condono edilizio del 2003. Lo riporta La Presse. Le tre proposte identiche presentate dal centrodestra come emendamenti al decreto Milleproroghe, a firma Vietri (Fratelli d’Italia), Patriarca (Forza Italia) e Zinzi (Lega), che prevedevano una sanatoria valida sull’intero territorio nazionale e affidavano alle Regioni il compito di adottare le norme di attuazione, sono infatti state giudicate inammissibili dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Uno smacco per il centrodestra campano, che aveva riproposto attraverso tre suoi esponenti nel decreto Milleproroghe la proposta di riaprire i termini del condono edilizio del 2003, al quale la Regione Campania non aderì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Condono, stop alla proposta di Vietri, Patriarca e Zinzi: giudicata inammissibile Approfondimenti su Vietri Patriarca Zinzi Stop alla dismissione delle edicole e sì alla riconversione: pieno sostegno alla proposta dallo Snag Confcommercio Pd Campania: “Condono, proposta da voto di scambio” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vietri Patriarca Zinzi Argomenti discussi: Milleproroghe: stop alle sanatorie, niente condono edilizio e rottamazione più ampia; La maggioranza tenta blitz sul condono edilizio, ma arriva lo stop; La (ri)scatola del condono: il centrodestra ci riprova, forti tensioni; Stop agli emendamenti su condono e rottamazione. Condono edilizio 2003, stop alla riapertura: emendamenti inammissibiliGli emendamenti al Milleproroghe su condono edilizio 2003 e rottamazione quater sono stati dichiarati inammissibili, bloccando la sanatoria e rinviando ogni possibile riapertura a futuri provvedimenti ... edilizia.com La maggioranza tenta blitz sul condono edilizio, ma arriva lo stopLa maggioranza torna in pressing per riaprire il condono edilizio del 2003. ansa.it Condono Edilizio: arriva lo stop definitivo nel Milleproroghe. Niente da fare per la riapertura del condono 2003. La maggioranza ci ha riprovato con tre emendamenti al Decreto Milleproroghe, ma il verdetto delle Commissioni è stato chiaro: INAMMISSIBILI. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.