Condono stop alla proposta di Vietri Patriarca e Zinzi | giudicata inammissibile

La proposta di riaprire il condono edilizio del 2003 è stata bocciata. La maggioranza ha deciso di non portare avanti il blitz che avrebbe riaperto la strada a nuove sanatorie. La proposta è stata giudicata inammissibile e il tema resta ancora in standby. Nessun passo avanti, almeno per ora.

Tempo di lettura: < 1 minuto Salta il blitz della maggioranza per riaprire il condono edilizio del 2003. Lo riporta La Presse. Le tre proposte identiche presentate dal centrodestra come emendamenti al decreto Milleproroghe, a firma Vietri (Fratelli d’Italia), Patriarca (Forza Italia) e Zinzi (Lega), che prevedevano una sanatoria valida sull’intero territorio nazionale e affidavano alle Regioni il compito di adottare le norme di attuazione, sono infatti state giudicate inammissibili dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Uno smacco per il centrodestra campano, che aveva riproposto attraverso tre suoi esponenti nel decreto Milleproroghe la proposta di riaprire i termini del condono edilizio del 2003, al quale la Regione Campania non aderì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

