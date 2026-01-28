Condannato per violenza sessuale ai danni di un minore | va in carcere a 86 anni

Questa mattina, i carabinieri di Casciana Terme hanno arrestato un uomo di 86 anni. L’uomo è stato portato in carcere dopo che la procura di Firenze gli ha notificato un’ordinanza di esecuzione penale. Era stato condannato per violenza sessuale ai danni di un minore e ora dovrà scontare la pena.

CASCIANA TERME LARI – Nella mattinata di lunedì (26 gennaio) i carabinieri della stazione di Casciana Terme hanno arrestato un uomo di 86 anni, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della procura presso la corte di appello di Firenze. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale su minore, riferito a fatti accaduti a Pisa nell'aprile del 2019. L'uomo, rintracciato dai militari nella propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione. L'arrestato, espletate le formalita? di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno e? stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell'autorita? giudiziaria.

