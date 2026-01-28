Condannato per violenza privata | cade l' accusa di maltrattamenti in famiglia

Un uomo di Brindisi condannato per violenza privata, mentre cade l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il processo si è chiuso con una sentenza di condanna, dopo che inizialmente era stato accusato di aver maltrattato un familiare.

BRINDISI – Si è concluso con una sentenza di condanna il processo a carico di un cittadino del Brindisino, accusato inizialmente del grave reato di maltrattamenti in famiglia. Il collegio presieduto dalla giudice Stefania De Angelis ha emesso il dispositivo nel tardo pomeriggio di lunedì (26 gennaio), riqualificando il fatto in violenza privata e ridimensionando sensibilmente la pena rispetto alle richieste della Procura. La storia trae origine da una relazione nata in America Centrale, luogo di origine della donna e meta di vacanza dell'uomo. Dopo il matrimonio e la nascita di un figlio, la coppia ha vissuto un lungo e complesso "andirivieni" tra l’Italia e l’America, segnato da un primo divorzio, un successivo nuovo matrimonio e un’ultima definitiva separazione una volta stabilitisi in una cittadina del brindisino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

