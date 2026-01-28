Condannata Kim Keon Hee moglie dell’ex presidente della Corea Yoon Suk Yeol per corruzione

Kim Keon Hee, moglie dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, è stata condannata per corruzione. Durante il processo sono emerse tangenti ricevute da una chiesa, e sono stati sequestrati due borse Chanel e una concessionaria BMW. La decisione arriva dopo mesi di attesa e apre un nuovo capitolo nella politica del Paese.

Due borse Chanel, una concessionaria BMW e tangenti da una chiesa sono stati al centro del processo a cui è stata sottoposta l'ex first lady della Corea del Sud, Kim Keon Hee. Moglie dell'ex presidente Yoon Suk Yeol, è stata arrestata ad agosto con una serie di accuse, tra cui corruzione, manipolazione azionaria e ingerenza politica, tutte accuse che lei nega. I pubblici ministeri avevano accusato Kim Keon Hee, 52 anni, di aver guadagnato più di 800 milioni di won (552.570 dollari; 404.050 sterline) partecipando a un sistema di manipolazione dei prezzi che coinvolgeva le azioni di Deutsch Motors, un concessionario BMW in Corea del Sud, tra ottobre 2010 e dicembre 2012.

