Condannare gli atti vandalici sulla targa di Norma Cossetto il centrosinistra non vota ed è polemica

Il centrodestra si scaglia contro il centrosinistra dopo che quest'ultimo ha deciso di non votare un ordine del giorno in consiglio regionale. La proposta, presentata da Angelo Vaccarezza di Forza Italia, chiedeva alla giunta di condannare gli atti vandalici sulla targa dedicata a Norma Cossetto e di esprimere vicinanza alle vittime delle foibe. La mancata approvazione ha scatenato una vera polemica, con il centrodestra che accusa i colleghi di aver tradito la memoria storica. La discussione si è infiammata,

Il consigliere di Forza Italia Vaccarezza attacca l'opposizione in consiglio regionale, il documento è stato approvato con i voti della maggioranza Centrodestra all'attacco dopo la votazione, in consiglio regionale, di un ordine del giorno presentato da Angelo Vaccarezza (Forza Italia) per impegnare la giunta ad esprimere la propria deplorazione e a rinnovare i propri sentimenti di vicinanza a tutte le vittime della tragedia delle foibe e a tutta la comunità Giuliano-Dalmata. Il documento è stato approvato con i voti della maggioranza, la minoranza invece non ha partecipato al voto. Nel documento viene ricordato che, il 19 settembre scorso, a Genova, la lapide dedicata a Norma Cossetto è stata nuovamente deturpata, divelta e poggiata a terra al contrario.

