Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

È arrivata l’ora delle prove orali per il concorso docenti PNRR3. Questa mattina sono state pubblicate le lettere estratte per avviare la fase finale del concorso, che riguarda insegnanti di infanzia, primaria e scuola secondaria. Le scuole aspettano con ansia gli esiti, mentre i candidati si preparano a sostenere le prove che decideranno il loro futuro professionale.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Concorso Docenti

Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Prima sentenza dei concorsi PNRR 3: circa 2.600 posti potrebbero rimanere vacanti; Concorso docenti PNRR3: comincia la prova orale. Diretti verso le assunzioni del 2026 [LO SPECIALE]; Scuola, concorsi PNRR3.

Prova orale concorso docenti PNRR3: come funziona, quanto dura e cosa chiedono davvero alla lezione simulataSe sei arrivato fin qui, vuol dire che lo scritto del concorso docenti PNRR3 l’hai superato. Hai guardato il punteggio mille volte, hai controllato le graduatorie regionali e ora la parola che ti gira ... alphabetcity.it

Concorso PNRR3 docenti: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulataProva orale dei concorsi docenti PNRR3 banditi con DDG n. 2938/2025 per infanzia primaria e DDG n. 2939/2025 : la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 ... orizzontescuola.it

AVVISO Concorso docenti CLASSE DI CONCORSO A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica ISTRUZIONI PROVA PRATICA x.com

Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO) facebook