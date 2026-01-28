Concorsi pubblici a Qualiano | prorogata la scadenza per la presentazione delle candidature

Le candidature per i concorsi pubblici a Qualiano si aprono ancora. La scadenza è stata spostata al 6 febbraio, perché il portale inPA passa al PSN. Chi vuole partecipare ha ancora qualche settimana per prepararsi e presentare la domanda. Le nuove date sono state annunciate ufficialmente, dando tempo agli interessati di completare le pratiche.

Domande rinviate al 6 febbraio: proroga per i concorsi a causa del passaggio del portale inPA al PSN. È stata prorogata la scadenza per la presentazione delle candidature ai concorsi pubblici per l’assunzione di: 5 istruttori amministrativicontabili. 2 assistenti sociali. La nuova scadenza è fissata a giovedì 6 febbraio 2026 alle ore 23:59. La proroga si è resa necessaria a causa del temporaneo passaggio del portale inPA al Polo Strategico Nazionale (PSN). Per effetto di tale migrazione tecnologica, le funzionalità dell’area riservata del portale non saranno disponibili fino al 2 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

