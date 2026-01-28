Questa mattina sono partiti i lavori in via dei Gazzani, subito dopo che si sono conclusi ieri quelli in via Campansi. Le strade erano chiuse per giorni, ma ora si riprendono le operazioni di riqualificazione e rifacimento del manto stradale. La viabilità torna gradualmente alla normalità nelle zone interessate.

Si sono conclusi ieri i lavori di riqualificazione e ripavimentazione in via Campansi, con ripristino delle normali norme di viabilità nella zona. E oggi si apriranno quelli in via dei Gazzani, salvo precipitazioni. Per i lavori in via dei Gazzani una specifica ordinanza stabilisce le norme temporanee di viabilità: dall’inizio dei lavori e fino alle 18 di venerdì 30 gennaio, in via dei Gazzani (tutto il tratto compreso tra le intersezioni con la Lizza e via di Camollia) è previsto divieto di transito per tutti i veicoli. Inoltre, previsti divieto di attraversamento pedonale e di sosta su entrambi i margini della carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conclusi i lavori in via Campansi. Oggi al via quelli in via dei Gazzani

Approfondimenti su Via Campansi

Sono stati completati due terzi dei lavori del nuovo ospedale Santa Chiara a Pisa, confermando il rispetto dei tempi previsti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Via Campansi

Argomenti discussi: Conclusi i lavori in via Campansi. Oggi al via quelli in via dei Gazzani; Passerella ciclabile su strada provinciale, conclusi i lavori; Sport, Faenza: conclusi i lavori di manutenzione e rigenerazione del PalaCattani; Scuole senza palestra, conclusi i lavori in 20 istituti della provincia di Chieti: nuovi spazi per l’attività sportiva.

Conclusi i lavori in via Campansi. Oggi al via quelli in via dei GazzaniSi sono conclusi ieri i lavori di riqualificazione e ripavimentazione in via Campansi, con ripristino delle normali norme di viabilità nella zona. E oggi si apriranno quelli in via dei Gazzani, salvo ... lanazione.it

Ciclovia del Sole, ripresi i lavori in centroSan Possidonio, il tracciato è stato modificato per evitare un incrocio pericoloso. Cantieri aperti fino a fine febbraio ... ilrestodelcarlino.it

Edilizia Scolastica - Pescia (Pt): conclusi i lavori all'istituto "Lorenzini"; per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici sono stati spesi 600mila euro. - facebook.com facebook

Isi, 'lavori conclusi in tempo per garantire un servizio di qualità alle Olimpiadi'. Dopo l'ammodernamento riapre la linea feroviaria della Val Pusteria #ANSA x.com