Conclusa la querelle parcheggio del Santobono | più rimborsi ai dipendenti

Dopo settimane di tensioni, l’AORN Santobono-Pausilipon trova un accordo sui rimborsi per i dipendenti. La vertenza si chiude con un risultato che soddisfa le richieste delle parti e mette fine a una fase di incertezza. Ora i lavoratori riceveranno più soldi e si pensa a nuovi incontri per migliorare le condizioni in futuro.

Si conclude positivamente la vertenza che ha interessato nelle ultime settimane l'AORN Santobono-Pausilipon. A seguito di un serrato confronto tra la Direzione Generale e le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FIALS, è stata raggiunta un'intesa formale che pone fine allo stato di agitazione e alle proteste dei lavoratori. La mobilitazione era scaturita dalla decisione del management di interdire l'accesso al parcheggio aziendale per consentire i lavori di adeguamento antisismico della struttura, una scelta che inizialmente non prevedeva alternative adeguate per i dipendenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Santobono Pausilipon

L’Ospedale Santobono di Napoli ha annunciato la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti durante le ore del turno mattutino, a partire dal 12 gennaio.

Le organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil e Fials hanno annunciato una mobilitazione contro la decisione del Santobono di chiudere il parcheggio interno riservato ai dipendenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calcio a 5 Serie D – Girone A Nona giornata – Girone d’andata Si è conclusa con il risultato di 7-1 la sfida valevole per la nona giornata del girone d’andata del campionato di Serie D di calcio a 5 (Girone A) tra I Calatini e lo Sport Club Scordia. L’incontro, disp facebook