Conclusa la querelle parcheggio del Santobono | più rimborsi ai dipendenti

Da napolitoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di tensioni, l’AORN Santobono-Pausilipon trova un accordo sui rimborsi per i dipendenti. La vertenza si chiude con un risultato che soddisfa le richieste delle parti e mette fine a una fase di incertezza. Ora i lavoratori riceveranno più soldi e si pensa a nuovi incontri per migliorare le condizioni in futuro.

Si conclude positivamente la vertenza che ha interessato nelle ultime settimane l'AORN Santobono-Pausilipon. A seguito di un serrato confronto tra la Direzione Generale e le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FIALS, è stata raggiunta un'intesa formale che pone fine allo stato di agitazione e alle proteste dei lavoratori. La mobilitazione era scaturita dalla decisione del management di interdire l'accesso al parcheggio aziendale per consentire i lavori di adeguamento antisismico della struttura, una scelta che inizialmente non prevedeva alternative adeguate per i dipendenti.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

