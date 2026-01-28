Concerto annullato al Tpo | gli Earth non suonano a causa di una bandiera della Palestina

Questa sera al Tpo, i fan dei Earth aspettavano con ansia il concerto della band statunitense. Invece, l’evento è stato cancellato all’ultimo momento. La motivazione ufficiale riguarda una bandiera della Palestina che avrebbe causato tensioni e proteste sul posto. La decisione di annullare lo spettacolo ha lasciato delusi molti spettatori, mentre il pubblico si è diviso tra chi capisce e chi critica la scelta. La serata si è chiusa con un po’ di caos e molte domande sul motivo dietro questa decisione improvvisa.

La sera di martedì 27 gennaio era in programma al Tpo un concerto della band statunitense Earth. Si tratta di un gruppo storico, fondato negli anni Novanta e con un particolarissimo approccio al metal. Attorno alle ore 22, però, qualcosa va storto. Con la sala già piena, gli attivisti e le attiviste del municipio sociale sono saliti sul palco per annunciare che il concerto era stato annullato. Il motivo? Una bandiera della Palestina affissa accanto al palco dove gli Earth avrebbero dovuto suonare. "Ci è stato chiesto di rimuovere la bandiera palestinese dal palco. Per noi non era una possibilità.

