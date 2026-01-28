Con un coltello in tasca vicino al centro commerciale denunciato 23enne spezzino

La polizia ha fermato un 23enne vicino al centro commerciale Le Terrazze, a La Spezia. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato un coltello in tasca al giovane e l’hanno denunciato. Nessun episodio violento, ma i militari hanno voluto agire subito per garantire la sicurezza nella zona.

La Spezia, 28 gennaio 2026 – Con un coltello in tasca vicino al centro commerciale Le Terrazze, denunciato dai carabinieri un ventitreenne spezzino. Il coltello e la marijuana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri sera, hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un 22enne di origine kosovara residente in Val di Vara. Il giovane è stato controllato, insieme ad altri ragazzi e tra questi un 23enne residente alla Spezia, nei pressi del centro commerciale, che aveva con sé un coltello con una lama di circa 10 centimetri nonché una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

