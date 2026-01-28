Con la complice inganna gli anziani al market | lui viene scoperto lei non ancora

Questa mattina, in un supermercato del centro, un uomo ha tentato di derubare alcuni anziani con una strategia di distrazione. Mentre la vittima era impegnata a scegliere i prodotti, lui si avvicinava per sottrarre denaro o oggetti di valore. La sua complice si è allontanata prima che potessero essere fermati, ma uno dei clienti si è accorto di quello che stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, hanno sorpreso l’uomo ancora nel negozio, mentre la donna è riuscita a scappare

Utilizzava la tecnica della distrazione per derubare i clienti impegnati a fare la spesa, ma la prontezza della vittima e l'intervento dei carabinieri hanno interrotto il suo piano. I militari della Sezione radiomobile di Udine hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 37 anni, accusato di furto aggravato. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri in un supermercato della zona sud della città. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, il malvivente avrebbe avvicinato un anziano residente nel capoluogo con il pretesto di chiedere informazioni su alcuni prodotti in vendita.

