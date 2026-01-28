Le due amministrazioni comunali hanno convocato i cittadini per presentare il Piano Strutturale Intercomunale. L'incontro si terrà nei prossimi giorni e servirà a spiegare le linee guida che definiranno lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Si tratta di un documento che indica cosa si vuole conservare e come migliorare la qualità della vita nelle due comunità.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Le Amministrazioni comunali di Cavriglia e San Giovanni Valdarno invitano la cittadinanza all’incontro pubblico di presentazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), il documento che descrive la visione e le regole generali per come vogliamo che il territorio si evolva nei prossimi anni, tutelando ciò che è importante e indicando le scelte da fare per migliorare la qualità della vita. L’appuntamento è lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 18, presso la Sala Poggi in via XXV Aprile 6 a Castelnuovo dei Sabbioni. Il percorso del Piano è stato avviato nel 2019 ed è stato adottato dal Consiglio Comunale il mese scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comuni di Cavriglia e San Giovanni, la presentazione pubblica del Piano Strutturale Intercomunale

Approfondimenti su Cavriglia San Giovanni

Il 17 dicembre 2025 è stato adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità.

San Giovanni e Cavriglia rafforzano il loro legame attraverso il nuovo Piano Strutturale Intercomunale, focalizzato sulla tutela del territorio, lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione urbana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cavriglia San Giovanni

Argomenti discussi: Al comunale di Cavriglia arriva la compagnia Kterstrasse con I promessi sposi; Via libera al secondo stralcio di lavori sul circuito ciclo pedonale di Bellosguardo a Cavriglia; Laboratorio di scrittura a mano | Trame d'Avane; Arezzo, i volontari che salvano i rospi in amore (di notte e in mezzo alle auto).

Al comunale di Cavriglia arriva la compagnia Kterstrasse con I promessi sposiriservate ai soci Unicoop Firenze, soci Arca-Enel, soci Cral Usl Valdarno ETS, soci Cral Istituto De Angeli Srl, over 60, soci e volontari della Confraternita della Misericordia di San Giovanni ... lanazione.it

La Compagnia KanterStrasse al Teatro Comunale di CavrigliaIl 1 febbraio in scena I Promessi Sposi. Providence, Providence, Providence. msn.com

La Stampa. . Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni colpita dal figlio con una pistola sparachiodi a Caselle. Era ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco dove è deceduta. Ora Paolo Ferri verrà accusato di omicidio. «Mi dispiace» avrebbe - facebook.com facebook

Dai murales di San Giovanni in Persiceto ai fascino di Rocchetta Mattei, la provincia di #Bologna è piena di sorprese da scoprire un weekend alla volta: bolognawelcome.com/it/blog/cosa-v… | #inEmiliaRomagna, via @BolognaWelcome x.com