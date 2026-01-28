Comune di Baronissi attivato il canale WhatsApp ufficiale

Il Comune di Baronissi ha avviato oggi il suo canale ufficiale su WhatsApp. Da ora, i cittadini possono ricevere notizie e aggiornamenti importanti direttamente sul telefono. L’obiettivo è semplificare la comunicazione tra amministrazione e residenti, rendendo più facile accedere alle informazioni di pubblica utilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi, 28 gennaio 2026, il Comune di Baronissi inaugura il proprio canale WhatsApp ufficiale, un nuovo strumento digitale pensato per avvicinare cittadini e istituzioni e portare informazioni di pubblica utilità direttamente sugli smartphone. La novità rappresenta un importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione dei servizi comunali, offrendo aggiornamenti in tempo reale su eventi, lavori pubblici, viabilità, comunicazioni urgenti e altre attività rilevanti per la comunità. L’iscrizione al canale è semplice, gratuita e completamente autonoma: basta seguire pochi passaggi per ricevere le notifiche direttamente sul proprio dispositivo mobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Baronissi, attivato il canale WhatsApp ufficiale Approfondimenti su Baronissi WhatsApp Baronissi, attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune Il Comune di Baronissi ha attivato un nuovo canale WhatsApp ufficiale. Nasce il canale WhatsApp ufficiale del Comune di Fiumicino Il Comune di Fiumicino ha attivato il canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Baronissi WhatsApp Baronissi, attivo il canale WhatsApp ufficiale del ComuneIl Comune di Baronissi compie un nuovo passo nel percorso di innovazione dei servizi pubblici con l’attivazione del canale WhatsApp ufficiale, pensato per ... zon.it Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della MemoriaIl 27 gennaio 2026 Baronissi sceglie di ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa con un’iniziativa corale che unisce memoria, ... zon.it Comune di #Baronissi: nasce l’Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto Un grande gesto collettivo il 27 gennaio 2026 per la Giornata della Memoria. La Sindaca Anna Petta: «Ricordare è un dovere civile e un impegno quotidiano per costru - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.