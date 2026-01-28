Comune c?è il commissariamento | il prefetto nomina Caccavone
Il prefetto di Bari ha nominato Angelo Caccavone nuovo commissario prefettizio a Conversano. La decisione è arrivata ieri, quando il prefetto ha sospeso il Consiglio comunale e affidato la gestione temporanea del municipio a Caccavone. La città si prepara a nuove tappe nella gestione amministrativa.
Angelo Caccavone è il nuovo commissario prefettizio di Conversano. Ieri il prefetto di Bari ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Conversano e la contestuale nomina del commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente. Il provvedimento prefettizio è scaturito a seguito della avvenuta approvazione, venerdì scorso, in Aula, della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giuseppe Lovascio votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. Chi è Caccavone Caccavone attualmente è viceprefetto in servizio presso la prefettura di Matera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
