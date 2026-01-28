Questa mattina, alla Camera dei Deputati, istituzioni ed esperti si sono incontrati per discutere di intelligenza artificiale e rischi cyber. L’obiettivo è capire come proteggere cittadini e imprese dalle nuove minacce digitali. Durante l’incontro, sono state analizzate le sfide e le strategie da mettere in campo per rafforzare le difese contro attacchi sempre più sofisticati. Nessuna soluzione definitiva, ma un passo importante per capire come affrontare il futuro della sicurezza digitale.

Istituzioni ed esperti a confronto alla Camera dei Deputati per delineare le strategie di difesa contro le minacce cyber di nuova generazione. Si è tenuta oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza intitolata “L’Intelligenza Artificiale come nuova arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”. L’evento, promosso dall’ ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia, con il patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, ha delineato l’identikit di una minaccia che non è più futuristica, ma tristemente attuale: l’uso offensivo dell’IA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Competenze e tutele: il punto delle Istituzioni sull’Intelligenza Artificiale e i rischi cyber

Approfondimenti su Camera dei Deputati

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Camera dei Deputati

Argomenti discussi: Gestione strategica del rischio e tutele del RUP; FORMAZIONE FABI, A CALTANISSETTA FOCUS SU CONTRATTO BCC E TUTELE; Intelligenza artificiale, come implementarla nel mondo del lavoro; Lavoro. Nuove tutele per chi ha sconfitto il cancro. Calderone: La guarigione sia un nuovo inizio, libero da paure.

Formazione continua e tutele per autonomi: la guida aggiornataAffrontare il percorso da autonomi richiede una combinazione di metodo, lucidità e strumenti che accompagnano ogni fase della vita professionale. Ogni attività costruita in autonomia attraversa ... ilgiornale.it

Fnob e Fno Tsrm e Pstrp: In campo per salute cittadini e tutela delle reciproche competenzeIl 13 maggio Fnob e Fno Tsrm e Pstrp saranno presenti insieme alla manifestazione nazionale Prestazioni Specialistiche – Tutelare requisiti e competenze professionali, per garantire il diritto alla ... quotidianosanita.it

Le sfide delle infrastrutture di calcolo disegnate per l’intelligenza artificiale e i progetti di Leonardo - facebook.com facebook

#Spalletti: “ #Conte Non sono temi da #ChampionsLeague. Pensavo fosse intelligenza artificiale” x.com