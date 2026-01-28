A Como, la vicenda di Fabregas non si riduce a una lotta ideologica. La squadra ha talento, ha speso bene e sa come muoversi con il pallone. Non è una favola né una storia da usare per polemiche sterili. È una realtà concreta, fatta di giocatori capaci e di un progetto che va avanti senza drammi.

Si muove leggera, quasi danzante, con quel ritmo fatale che nasconde lo sforzo del progetto ed esalta il talento della tecnica e del muscolo veloce. Quando attacca s’infiltra come l’acqua sotto le porte, irrimediabile: beffardamente per chi subisce l’allagamento, lo fa con allegria perché chiunque in questo gioco si diverte e si realizza esprimendosi nel verso giusto: in direzione del portiere avversario. Quando difende - e succede come un flusso ininterrotto, e sempre con la stessa leggerezza adesso lo sciame si raggruppa - l’illusione è totale, riuscita: aspetta, come hanno fatto? Sono tutti in attacco e già hanno recuperato palla? (e già ripartono in avanti)? Quanti sono quelli del Como? Tanti e ovunque, così organizzati da accorciare il tempo fra le due fasi, così densi e coesi da mostrare il portiere solo quando partecipa al palleggio, che il Como usa con una naturalezza che non sembra mai “maniera” per consolidare il controllo del gioco, come ogni squadra che sa cosa fare con la disponibilità della palla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, i soldi e un'anima: non mettiamolo in mezzo a una guerra ideologica

Approfondimenti su Como Talento

Ultime notizie su Como Talento

