COMICON Napoli 2026 | tanti ospiti internazionali da Caparezza a Yukimura per la prima volta in Italia

La XXVI edizione di COMICON Napoli si preannuncia come una vera festa della pop culture, con ospiti internazionali, mostre inedite, eventi musicali e celebrazioni dedicate al mondo del fumetto e dell'animazione. COMICON Napoli 2026 annuncia un palinsesto ricchissimo tra star del fumetto, cosplay, musica e videogiochi. Debutta in Italia Makoto Yukimura, arriva la mostra di Caparezza e tornano volti iconici come Don Rosa, Troy Baker e Kazuhiko Torishima, con un festival dai numeri impressionanti che dal 30 aprile al 3 maggio, sarà la Mostra d'Oltremare più affollata del Mediterraneo. Il debutto di Yukimura e la mostra di Caparezza La grande novità di quest'anno è l'arrivo in Italia di Makoto Yukimura, mangaka autore di Vinland Saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

