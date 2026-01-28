Come va il Thomson Sirius proiettore portatile laser a tiro ultra corto

Dopo aver testato il Go TV, questa volta ci concentriamo sul Thomson Sirius, un proiettore portatile laser a tiro ultra corto. Il dispositivo si presenta come un’opzione pratica per chi cerca un modo semplice per proiettare contenuti ovunque si trovi. Abbiamo provato il suo funzionamento e le caratteristiche principali, e i risultati sono interessanti.

Completo ed avanzato proiettore a batteria, fino a 100 pollici, facile da installare vicino alla parete, con audio integrato, Netflix e tante altre app Dopo la prova del versatile Go TV a batteria, torniamo oggi ad occuparci di Thomson con la recensione del videoproiettore Sirius. Modello portatile, dalle ridotte dimensioni, a tiro ultra-corto: tecnologia che consente di posizionare il proiettore ad una distanza molto ridotta dalla parete, generando un'immagine fino a 100 pollici. Prodotto che vanta altre avanzate caratteristiche tecniche come la sorgente di illuminazione laser, l'autofocus e la completa piattaforma Google TV con a bordo Netflix, YouTube e tante altre app.

