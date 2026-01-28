Come si è originata la fortuna di Silvio Berlusconi? | le accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo

Fabrizio Corona torna a parlare e mette in discussione la ricchezza di Silvio Berlusconi. Nel nuovo episodio di Falsissimo, Corona accusa il sistema Mediaset e solleva dubbi sulle origini del patrimonio dell’ex premier. Racconta di film, retroscena televisivi e meccanismi di potere che, secondo lui, avrebbero contribuito alla sua fortuna. La puntata si concentra su come Berlusconi abbia costruito il suo impero, lasciando aperti molti interrogativi.

Nell'ultima puntata di Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo e pubblicata su YouTube, Fabrizio Corona apre il racconto con una domanda destinata a far discutere: «Come si è originata la fortuna di Silvio Berlusconi?». Secondo Corona, all'origine dell'impero berlusconiano ci sarebbero 113 miliardi di lire di cui, a suo dire, «nessuno ha mai capito da dove siano saltati fuori».

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha analizzato le origini della fortuna di Silvio Berlusconi, sollevando dubbi sulle fonti dei suoi 113 miliardi di lire.

La dichiarazione di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ribadisce che la libertà di espressione non deve essere usata per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

