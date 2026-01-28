Come scegliere il Wc perfetto non è più un problema. Nella fabbrica di Mettlach, in Germania, gli ingegneri lavorano duramente per creare vasi che soddisfino ogni esigenza. Che si preferisca forma, consumo d’acqua o abitudini di utilizzo, qui vengono testati e perfezionati con attenzione. Entrando nel cuore produttivo, si capisce quanto l’innovazione e la ricerca siano alla base di ogni modello, pronti a conquistare i clienti di tutto il mondo.

Però dietro c'è una scienza incredibile: prove, esperimenti, studi, persone che testano con una cura estrema, considerando ogni minimo dettaglio. Siamo andati nel centro produttivo del gruppo Villeroy & Boch, a Mettlach, in Germania, dove, oltre a pregiatissimi servizi di piatti, c'è una produzione di componenti per il bagno, tra cui, ovviamente, anche i vasi. Sono super sofisticati con accorgimenti che fanno la differenza e li fanno diventare veri oggetti del desiderio. Incredibile da credere, ma c'è un ufficio che ha decine di modellini di feci (tonde, allungate, grandi, a palline, morbide morbide e durissime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come scegliere il Wc perfetto: per forma, per abitudini o per consumo d’acqua

Approfondimenti su Villeroy Boch

Scoprire il rossetto più adatto alla forma delle proprie labbra è un passo importante per valorizzare il volto in modo naturale.

La qualità dell’acqua potabile è fondamentale per la salute quotidiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villeroy Boch

Argomenti discussi: Australian Open: Il programma completo di Domenica 18 Gennaio 2026. Subito in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli - LiveTennis.it; Quanto costa Fast Clear WC per un bagno impeccabile?.

Come scegliere il Wc perfetto: per forma, per abitudini o per consumo d’acquaTest attenti e simulazioni minuziose: siamo entrati nel cuore produttivo di Villeroy & Boch, a Mettlach, dove il Wc diventa un oggetto di alta ingegneria e dove gli esperti progettano i vasi migliori ... vanityfair.it

Domenica di gusto Il giorno perfetto per rallentare, scegliere bene e lasciarsi conquistare dal piacere. Perché la domenica ha un sapore speciale… soprattutto così. Ti aspettiamo da Gigi Corso vittorio Emanuele 99 Locri 3497865217 Scarica - facebook.com facebook