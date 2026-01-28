Com’è possibile sperare nel Nobel per Trump? Qui gli storici parlano di fascismo

Gli storici si dividono sulla possibilità di vedere Trump ricevere un Nobel. Alcuni mettono in discussione questa ipotesi, ricordando che il premio si assegna per meriti specifici, mentre altri sottolineano come le sue azioni abbiano suscitato forti polemiche, anche in ambito internazionale. La discussione resta accesa e ancora aperta.

“ Non uso la parola fascismo con leggerezza e generalmente non mi piace per descrivere il mondo contemporaneo: perché evoca cose ben circostanziate, come le leggi razziali o i campi di concentramento. Ma temo che questa volta sia la parola corretta da usare. Negli Stati Uniti abbiamo ormai un’amministrazione che glorifica la violenza e ha creato un’organizzazione paramilitare che agisce con impunità, sentendosi in diritto di ignorare la legge e la Costituzione. Li abbiamo visti in azione Minneapolis, dove hanno agito come veri squadristi”. Sono felice che la storica americana Applebaum, sia pure con cautela, abbia ‘osato’ utilizzare in un’intervista pubblicata a Repubblica il termine Fascismo per denunciare l’operato del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le azioni criminali messe a segno dalle squadracce dell’ Ice, trasformate dal capo della Casa Bianca come suo esercito personale per combattere l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

