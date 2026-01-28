Come mobilitare l’intelligenza collettiva

Emiliano Brancaccio lancia un appello a usare l’intelligenza collettiva per cambiare il modo di pensare l’economia. Nel suo nuovo pamphlet, “Libercomunismo. Scienza dell’utopia”, l’economista invita a superare i modelli tradizionali e a mettere in campo idee innovative per una società più giusta. Il libro, disponibile dal 10 febbraio, propone una riflessione provocatoria sulla possibilità di un nuovo approccio collettivo ai problemi economici.

Libercomunismo. Scienza dell’utopia (Feltrinelli, pp. 175, euro 13, disponibile in preordine e dal 10 febbraio in libreria, ndr), questo il titolo volutamente provocatorio del pamphlet di Emiliano Brancaccio, economista «innovatore critico» degli studi marxisti e firma oramai ben nota alle lettrici e ai lettori de il manifesto. E la provocazione del titolo attraversa i tredici brevi capitoli del libro, accompagnati dagli appunti per un manifesto in fieri, sulla falsa riga di quello dei comunisti del 1848, e da un’appendice althusseriana incentrata sulla funzione sovversiva del caso, che può generare incontri tra inediti elementi sociali per produrre imprevisti, e necessari, sommovimenti rivoluzionari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

