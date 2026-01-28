come liberarsi di occhiaie e borse con i sieri effetto botox

Dopo i trent’anni molte persone notano che le borse e le occhiaie diventano più evidenti. La pelle del viso perde collagene ed elastina, e questi inestetismi si fanno più visibili. Per combatterli, sempre più gente si affida a sieri con effetto botox, che promettono di ridurre i segni del tempo senza interventi invasivi.

Dopo i trent’anni è inevitabile assistere alla comparsa di alcuni inestetismi sulla pelle del viso legati alla perdita di collagene ed elastina come le temute borse e occhiaie. È importante prima di tutto effettuare una differenza tra occhiaie e borse. Le prime sono caratterizzate da un alone di colore bluastro o violaceo e sono legate alla mancanza di sonno, ad un periodo di stanchezza, affaticamento e stress. A volte compaiono anche come conseguenza di un’alimentazione non equilibrata e sana. Invece le borse si differenziano per il loro gonfiore accentuato. Si localizzano sotto gli occhi. Sono causate da un ristagno di liquidi e da un accumulo di grasso orbiotale dovuto al cedimento di elasticità della pelle molto frequente dopo i 30 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono comuni in inverno, aggravate dai cambi di temperatura e dal clima più secco.

