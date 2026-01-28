Come formarsi da piastrellista

Sono ancora pochi i posti disponibili per il corso gratuito che prepara a diventare piastrellista. Il percorso, molto richiesto, permette di imparare un mestiere sempre utile e richiesto nel mercato del lavoro. Chi ha voglia di imparare può ancora iscriversi e partire con questa formazione concreta.

Sono disponibili gli ultimi posti per il percorso formativo per diventare piastrellista. Un mestiere intramontabile, una professione sempre ricercata dal mercato del lavoro, e un’occasione formativa completamente gratuita. L’opportunità arriva da Formedil Pisa Ente Scuola Edile e Cpt, capofila di un Ati con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e mc costruzioni srl. Il corso della durata di 920 ore (tra aula, laboratorio e stage) si svolgerà da febbraio a settembre. Una figura professionale versatile, capace di lavorare sia su nuove costruzioni che su interventi di recupero e ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come formarsi da piastrellista Approfondimenti su Piastrellista Formazione Chi continua a formarsi è più competitivo La Scuola di Alta Formazione dell’Università di Bergamo propone percorsi multidisciplinari, integrando competenze da tutti gli otto Dipartimenti dell’Ateneo. Innovazione didattica e sviluppo professionale: utilizzare la Carta del Docente per formarsi in Irlanda, Scozia e Inghilterra Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Microcemento sopra le piastrelle Ultime notizie su Piastrellista Formazione Argomenti discussi: Come formarsi da piastrellista; Nuova generazione di trader professionali: il caso Angelo Cau tra tecnologia e responsabilità. Come formarsi da piastrellistaSono disponibili gli ultimi posti per il percorso formativo per diventare piastrellista. U n mestiere intramontabile, una professione sempre ... lanazione.it Daniele Usseglio Gaudi EDILE Piastrellista - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.