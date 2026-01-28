Nei primi mesi della stagione, l’Inter ha affrontato diverse difficoltà, tra sconfitte e scelte discutibili. La decisione di affidare a Cristian Chivu il ruolo di allenatore ha suscitato qualche perplessità, soprattutto alla luce della sua poca esperienza in panchina. Le prime partite hanno mostrato i limiti di questa scelta, e molti si chiedono se l’Inter riuscirà a cambiare rotta con il nuovo corso.

Tra le prime sconfitte e, soprattutto, la scarsa esperienza di Cristian Chivu, all’inizio della stagione non erano mancati i dubbi sulla scelta fatta dalla dirigenza dell’Inter. Oggi, arrivati a metà del campionato di Serie A, l’Inter di Chivu è invece una squadra estremamente interessante. È prima per produzione offensiva, appare più verticale rispetto all’Inter di Inzaghi e, soprattutto, ha modificato in modo significativo alcune fasi tattiche del gioco che avevano caratterizzato la squadra capace di arrivare due volte in finale di Champions League. In questo video che trovate sul canale YouTube di Ultimo Uomo Luca Balbinetti, ci spiega come è cambiata l'Inter con Chivu. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come è cambiata l'Inter con Chivu?

Come è cambiata l'Inter con Chivu

