Oggi si parla di come dare nuova vita al maglione grigio, un pezzo senza tempo che tutti hanno nel guardaroba. Basta seguire qualche semplice consiglio per trasformarlo in un elemento di stile, anche nei look più casual. Da passerelle a strada, il maglione può diventare protagonista se abbinato nel modo giusto.

C ome abbinare il maglione grigio per superare l’effetto “capo anonimo” e trasformare un classico senza tempo in un alleato di stile, tra passerelle, street style e look quotidiani. Ecco cinque outfit di tendenza per rivalutarlo e indossarlo con stile. Con camicia bianca e gonna midi a pieghe Il maglione grigio, pulito e lineare, viene indossato sopra una camicia bianca, lasciando intravedere colletto e polsini, e abbinato a una gonna midi a pieghe color antracite. Leggi anche › Sottovalutato per definizione: 5 look per rivalutare il maglioncino grigio Cardigan e blazer sartoriale Il cardigan grigio gioca invece una partita più preppy, fatta di stratificazioni intelligenti e contrasti controllati, da indossare come una maglia buttoned-up, leggermente aderente, sotto un blazer sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Come abbinare il maglione grigio per dare carattere anche ai look più semplici e rendere attuale un grande classico dell'inverno 2026

Scopri come abbinare la gonna a campana per valorizzare ogni silhouette.

Come abbinare il maglione grigio nell'inverno 2026: 5 idee chic per trasformare un capo basic in protagonista

