Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino | è grave
Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito durante un lavoro forestale a Fleres, in Alto Adige. È stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino e ora si trova in condizioni serie. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mentre lavorava insieme ad altri colleghi. Sul posto sono arrivati i soccorritori e l’elicottero ha trasportato il giovane in ospedale.
Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Fleres, in Alto Adige. Un 21enne è rimasto ferito in maniera piuttosto seria durante alcuni lavori forestali che stava svolgendo assieme ad alcuni colleghi. Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno subito compreso la gravità della situazione, lanciando immediatamente l’allarme. Poco dopo si è sentito il rumore delle eliche dell’elicottero d’emergenza Pelikan 2 sorvolare i boschi in cui è avvenuto l’incidente, con l’intervento degli operatori del soccorso alpino di Colle Isarco Fleres e dei vigili del fuoco del paese altoatesino.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Fleres Alto Adige
Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro
Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di un uomo di 53 anni.
Come liberarsi ISTANTANEAMENTE dal dolore alla BASSA SCHIENA
Ultime notizie su Fleres Alto Adige
Argomenti discussi: Fleres, 21enne colpito da un tronco tra la schiena e il bacino: è grave | 27 gennaio; Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedale; Travolto da un tronco: grave un giovane boscaiolo di 21 anni; Muore colpito da un tronco durante i lavori di potatura.
Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino: è graveSecondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno ... trentotoday.it
Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedaleBOLZANO. E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale l'operaio forestale che è rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente mentre stava lavorando nel bosco. E' successo a Fleres. Poc ... ildolomiti.it
Tragedia in campagna: l’agricoltore stava lavorando nel suo terreno quando un tronco lo ha colpito fatalmente. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri di Ugento e Casarano - facebook.com facebook
Muore schiacciato da un tronco durante lavori in campagna x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.