Colpite con una spranga e rapinate in mezzo alla strada | madre e figlia ferite due giovani arrestati

Due giovani sono stati arrestati dopo aver colpito con una spranga una madre e sua figlia, in via Pietro Micca, vicino alla guardia medica di Canicattì. Le due donne sono rimaste ferite durante la rapina e sono state portate in ospedale. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno individuato i sospetti poco dopo.

Il 29enne e il 19enne, bloccati da polizia e carabinieri, sono stati trovati in possesso della borsetta che una manciata di minuti prima avevano scippato a una delle donne Madre e figlia rapinate in mezzo alla strada, in via Pietro Micca, vicino alla guardia medica di Canicattì. Ad agire, nel pomeriggio di ieri, colpendo le due donne con una spranga di ferro, due delinquenti: un marocchino e un canicattinese che sono riusciti a portar via una delle borsette delle donne. Ma hanno fatto, per fortuna, poca - anzi pochissima - strada. Qualcuno ha segnalato che due sospetti si erano intrufolati nell'ex ospedale e le pattuglie della polizia e dei carabinieri, subito accorse sul posto, sono riusciti a scovare e ad arrestare i due balordi.

