Colombian authorities search for missing plane carrying 15 people
Le autorità colombiane hanno avviato una vasta ricerca per trovare un aereo commerciale scomparso con a bordo 15 persone. Il velivolo, di piccole dimensioni, è sparito dai radar durante il volo e finora non ci sono notizie certe sulla sua posizione. Le squadre di soccorso stanno setacciando la zona, ma ancora nessun risultato. La famiglia delle persone a bordo aspetta notizie con ansia.
BOGOTA, Jan 28 (Reuters) - Colombian aviation and military authorities launched an operation on Wednesday to locate a small commercial plane carrying 15 people - 13 passe. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Indonesian authorities find wreckage of missing surveillance plane with 11 on board
Le autorità indonesiane hanno annunciato di aver rinvenuto i rottami di un aereo di sorveglianza scomparso nel Sud Sulawesi, con a bordo undici persone.
Indonesia searching for missing surveillance plane with 11 onboard
Le autorità indonesiane stanno conducendo ricerche per rintracciare un aereo di sorveglianza delle coste ATR 42-500 scomparso con 11 persone a bordo.
