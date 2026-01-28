Colombian authorities search for missing plane carrying 15 people

Le autorità colombiane hanno avviato una vasta ricerca per trovare un aereo commerciale scomparso con a bordo 15 persone. Il velivolo, di piccole dimensioni, è sparito dai radar durante il volo e finora non ci sono notizie certe sulla sua posizione. Le squadre di soccorso stanno setacciando la zona, ma ancora nessun risultato. La famiglia delle persone a bordo aspetta notizie con ansia.

BOGOTA, Jan 28 (Reuters) - Colombian aviation and military authorities launched an operation on Wednesday to locate a small commercial plane carrying 15 people - 13 passe.

