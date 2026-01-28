Collestrada torna il calcio 25 anni dopo Un polo sportivo e sociale per la comunità

Dopo 25 anni di silenzio, il calcio torna a Collestrada. La comunità aspetta con entusiasmo un nuovo polo sportivo e sociale, pensato per tutti. È un progetto che punta a riunire sport, socialità e sostenibilità, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per i residenti. Nei prossimi mesi, si lavorerà per realizzare questa idea, che promette di ridare vita a un’area importante per il quartiere.

Un polo sportivo e sociale, accessibile, sostenibile e moderno, che possa tornare ad essere un punto di riferimento per la comunità. Con questo obiettivo, la nuova missione: dopo 25 anni di assenza, il calcio maschile torna protagonista a Collestrada. È nata ufficialmente la ASD Collestrada, frutto della passione e dell’impegno di un gruppo di giovani del territorio che credono fermamente nei valori sportivi e sociali. Il progetto di rifondazione nasce dall’entusiasmo di giovani appassionati di calcio, praticanti e non, che per lungo tempo sono stati costretti a lasciare il proprio paese per poter giocare altrove. 🔗 Leggi su Lanazione.it

