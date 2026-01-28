Collestatte e Torre Orsina autonome Piace l’idea del nuovo Comune

Le due frazioni della Valnerina, Collestatte e Torre Orsina, sembrano decise a fare sul serio. Nei giorni scorsi, il Comitato per la creazione di un nuovo Comune ha riunito più di 140 persone, tra cittadini di entrambe le comunità. Ora, l’idea di staccarsi e diventare autonomi sembra più vicina. La proposta sta trovando consensi tra chi abita in zona, che spera in un futuro diverso e più vicino alle proprie esigenze.

Collestatte e Torre Orsina fanno sul serio. Il Comitato per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina fa il pieno in entrambe le assemblee nei due paesi della Valnerina: in tutto oltre 140 persone. "Nonostante il freddo e la pioggia – spiegano Andrea Cruccolini e Jonathan Monti, fondatori del Comitato –, sala piena a Torre Orsina al secondo incontro per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina. Nell’ex chiesa di Sant’Antonio tanti giovani e meno giovani, a prescindere dall’orientamento politico, hanno condiviso il percorso comune intrapreso insieme a Collestatte. L’obiettivo ribadito è cogliere quelle opportunità che la Regione, lo Stato e l’Unione Europea riservano alle comunità rurali come le nostre, obiettivo che potremmo centrare solo costituendo un Comune autonomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La proposta di unire i comuni di Collestatte e Torre Orsina mira a migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio.

Domenica 11 gennaio si è svolta la prima assemblea pubblica del Comitato per la costituzione del nuovo Comune di Collestatte e Torre Orsina.

