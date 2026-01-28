Questa mattina, Coldiretti e Anci hanno firmato un accordo che riguarda anche le scuole. L’obiettivo è introdurre nelle mense scolastiche più prodotti italiani, locali, di stagione e provenienti da filiere corte. L’intento è far conoscere ai giovani l’importanza di scegliere cibo di qualità e sostenibile, iniziando dalle scuole. La partnership punta a rafforzare l’educazione alimentare e a far diventare le scuole un punto di partenza per sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’agricoltura e della sostenibilità.

L’accordo tra Coldiretti e Anci prende corpo anche nella dimensione scolastica. Al centro del Protocollo firmato a livello nazionale c’è infatti l’impegno a rafforzare l’educazione alimentare, puntando sulle scuole come luoghi di sensibilizzazione e primo contatto tra giovani e agricoltura. Le attività previste includono laboratori, percorsi didattici, iniziative locali che coinvolgano famiglie, insegnanti e produttori agricoli. L’intento è duplice: valorizzare la Dieta Mediterranea e contrastare l’abitudine al consumo di alimenti ultraprocessati, un fenomeno su cui Coldiretti ha sollevato più volte l’allarme.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Coldiretti: cibo nelle mense con prodotti italiani, locali, di stagione e da filiere corte; Intesa tra Coldiretti e Anci: più cibo di qualità nelle mense ed educazione alimentare a scuola; Accordo Anci-Coldiretti, l’educazione alimentare passa dalle mense; Agricoltura: intesa Coldiretti-Anci per rafforzare qualità del cibo, educazione alimentare e sviluppo dei territori.

