cocaina dal balcone per sfuggire al blitz arrivano le condanne

Quando hanno sentito bussare alla porta, hanno capito che non c’era più tempo. I militari erano già sul pianerottolo e allora hanno tentato il tutto per tutto: buste piene di cocaina lanciate dal balcone, nel tentativo di far sparire la prova più pesante prima che l’appartamento venisse aperto. Dentro c’erano quasi quattro chili di droga purissima, divisa in 27 panetti. È andata così la sera del 21 ottobre 2024, durante un’ operazione della Guardia di Finanza scattata a Rimini, in un appartamento di via del Cigno. Un’operazione che aveva fatto subito notizia proprio per quella scena: uno degli occupanti, preso dal panico, che butta la cocaina nel vuoto sotto gli occhi dei finanzieri, senza riuscire però a evitare l’arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

