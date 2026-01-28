cotrim compie 40 anni

Co.tr.i.m festeggia i suoi 40 anni di attività. Nato 40 anni fa con un fatturato di un milione di euro, il consorzio è cresciuto molto nel tempo. Oggi, conta 18 milioni di euro di fatturato, 120 collaboratori e mezzi che ogni anno percorrono circa 15 milioni di chilometri. Una crescita costante che ha trasformato questa realtà in un punto di riferimento nel settore.

Un consorzio nato con un fatturato di un milione di euro (due miliardi di lire) è diventato una realtà solida da 18 milioni di euro, con 120 collaboratori e mezzi che percorrono ogni anno circa 15 milioni di chilometri. La Co.tr.i.m società cooperativa, specializzati nel trasporto di alimenti freschi e surgelati e di liquidi alimentari, compie 40 anni. Era il 1985 quando 16 autotrasportatori, guidati da Confcooperative e dalla Tre Valli Cooperlat - allora unico cliente - firmarono l’atto costitutivo, uniti da una visione comune. Ora questa realtà festeggia il quarantennale, un traguardo importante, celebrato insieme a soci, istituzioni e rappresentanti del mondo cooperativo e dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

