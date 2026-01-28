Clima interno e qualità del lavoro Start Romagna ascolta i suoi dipendenti | prorogato lo Sportello di ascolto

Start Romagna ha deciso di prorogare lo sportello di ascolto aperto ai suoi dipendenti. L’azienda vuole ascoltare direttamente chi lavora con loro, perché sa che il clima interno e la qualità del lavoro dipendono anche da come si sentono i dipendenti. La direzione pensa che il dialogo aperto possa migliorare l’ambiente di lavoro e rafforzare il rapporto tra i colleghi. Intanto, i dipendenti apprezzano questa iniziativa, che dimostra attenzione alle loro esigenze e ai loro bisogni.

L’iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio “I dipendenti sono il vero motore dell’azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell’azienda di guardare al futuro”. È da questa consapevolezza che Start Romagna ha attivato dalla scorsa estate lo Sportello di ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall’iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L'azienda romagnola ha deciso di prolungare lo Sportello di ascolto aperto ai dipendenti.

Le aziende di Start Romagna continuano a lavorare sul benessere dei loro dipendenti.

